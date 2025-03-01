العالم اليوم - كيف تسبب السنوار في تعليق نظام ذكاء اصطناعي إسرائيلي؟

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 مارس 2025 10:22 صباحاً - أعلن وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش، الجمعة، تعليق نظام ذكاء اصطناعي تم إطلاقه في نظام التعليم الديني الحكومي في البلاد، مشيرا إلى "شكاوى بشأن استخدامه".

وكانت محادثة مع النظام الجديد عن زعيم حركة حماس يحيى السنوار الذي قتلته إسرائيل في غزة أكتوبر الماضي، من بين أسباب قرار الوزير.

فعندما سئل نظام الذكاء الاصطناعي عما إذا كان باروخ غولدشتاين إرهابيا، أجاب النظام أن أفعاله تشكل عملا إرهابيا.

وكان غولدشتاين طبيبا أمريكيا إسرائيليا متطرفا دينيا، وفي عام 1994 قتل 29 فلسطينيا في الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

لكن النظام رفض الإجابة عما إذا كان هجوم حماس المباغت على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 الذي خطط له السنوار يصنف عملا إرهابيا، مشيرا إلى أن السؤال "سياسي بطبيعته".

وتسببت هذه المحادثة في ضجة داخل إسرائيل بعد أن انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، وكانت واحدة من الشكاوى الأساسية بشأن نظام الذكاء الاصطناعي التي تسببت في تعليقه.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن قرار تعليق النظام اتخذ "بعد أن اشتكى المعلمون وأولياء الأمور في قطاع التعليم الديني الذين اختبروا المنصة، من أنها تحتوي على صور ومحتوى اعتبروه غير لائق".