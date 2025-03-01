وزير الخارجية الأمريكي: على زيلينسكي الاعتذار عن إضاعة وقتنا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 مارس 2025 09:32 صباحاً - دعا وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم السبت، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الاعتذار، بعد مشادته كلامية مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وقال "روبيو"، في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، إنه على الرئيس الأوكراني أن "يعتذر عن إضاعة وقتنا في اجتماع انتهى بتلك الطريقة".

وأضاف، "لم تكن هناك حاجة لقدوم زيلينسكي للبيت الأبيض وأن يصبح عدائيًا"، مشيرًا إلى أن هناك انطباعًا بأن زيلينسكي ربما لا يريد اتفاق سلام؛ رغم قوله عكس ذلك.

وفى وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إن استقالته يُقررها الشعب الأوكراني، وهذا الأمر بيده فقط.

وأضاف "زيلينسكي"، في تصريحات لـ"فوكس نيوز"، ردًا على سؤال القناة، عمّا إذا كان يعتقد أنه مدين بالاعتذار للرئيس الأمريكي بعد اللقاء العاصف في البيت الأبيض: "يجب أن نكون صريحين ولم نرتكب خطأ لنعتذر عليه".

وأشار إلى أنه "يجب أن نكون أقوياء خلال المفاوضات للوصول إلى سلام عادل ودائم، من الصعب علينا مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دون الدعم الأمريكي".