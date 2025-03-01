طائرة ترامب الهليكوبتر تعطل حركة الطيران في مطار بواشنطن

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 مارس 2025 09:32 صباحاً - قال موقع (فلايت رادار 24) لتتبع الرحلات الجوية، أمس الجمعة، إن أكثر من 20 رحلة مُتجهة إلى مطار رونالد ريجان، في واشنطن، تعطلت بسبب القواعد الجديدة التي تقيد الحركة الجوية خلال رحلات المروحيات الرئاسية.

وفرضت إدارة الطيران الاتحادية قواعد جديدة تمنع الرحلات الجوية إلى المطار المزدحم الواقع قرب العاصمة الأمريكية، خلال انتقال الرئيس ترامب بطائرة الرئاسة الهليكوبتر، بعد اصطدام وقع في 29 يناير الماضي بين طائرة هليكوبتر تابعة للجيش وطائرة إقليمية تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز، أودى بحياة 67 شخصًا، بحسب وكالة "رويترز".

وأفاد موقع (فلايت رادار 24) أن 10 رحلات جوية تم تحويلها إلى مطارات أخرى مع تعليق أكثر من 12 رحلة أخرى لمدة 38 دقيقة دون استقبال أي رحلات قادمة.

وتم تحويل معظم الرحلات إلى مطار دالاس الدولي القريب الواقع شمال ولاية فرجينيا قرب واشنطن، فيما تم تحويل رحلتين إلى بيتسبرج.

وحظرت إدارة الطيران إلى أجل غير مسمى معظم الرحلات بالقرب من مطار رونالد ريجان، باستثناء طائرات الهليكوبتر التابعة للشرطة والإسعاف والرئاسة.

وقالت الإدارة إن تلك القيود ستظل سارية على الأقل حتى تصدر هيئة سلامة النقل الوطنية تقريرها الأولى عن التصادم الذي وقع في يناير الماضي والمتوقع خلال الشهر الجاري.