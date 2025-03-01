العالم اليوم - هيئة محلفين أميركية تدين المتهم بقتل الطفل الفلسطيني الفيومي

انتم الان تتابعون خبر هيئة محلفين أميركية تدين المتهم بقتل الطفل الفلسطيني الفيومي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 مارس 2025 05:22 صباحاً - أدانت هيئة محلفين في ولاية إلينوي الأميركية، يوم الجمعة، رجلا بارتكاب تهمتي القتل وجريمة الكراهية في جريمة طعن في أكتوبر 2023 أسفرت عن مقتل طفل فلسطيني أميركي يبلغ من العمر ستة أعوام، وإصابة والدته بجروح خطيرة، وفقا لوثائق المحكمة.

ويواجه جوزيف تشوبا (73 عاما) عقوبة السجن مدى الحياة عندما يصدر الحكم عليه في مايو بتهمة ارتكاب جريمة قتل قال ممثلو الادعاء إنها ناجمة عن كراهية للمسلمين. ووقعت الجريمة بعد أيام قليلة من تنفيذ حركة

لهجوم داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وقالت السلطات إن تشوبا، مالك العقار الذي كانت تستأجره شاهين وابنها، طعن الطفل 26 مرة بسكين عسكرية ذات شفرة مسننة طولها 18 سم. وأصيبت والدة الطفل بعدة طعنات في الهجوم الذي وقع في بلدة بلينفيلد، على بعد حوالي 64 كيلومترا جنوب غربي شيكاغو.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن شاهين شهدت خلال المحاكمة هذا الأسبوع أن تشوبا قال لها "أنت، كمسلمة، يجب أن تموتي".

وقدم مايكل فيتز جيرالد، ممثل الادعاء بمكتب المدعي العام لمقاطعة ويل، تسجيلا لاتصال بخدمة النجدة (911) في المحاكمة. وبحسب شبكة "سي بي إس شيكاغو"، يمكن سماع شاهين وهي تقول في التسجيل الصوتي "المالك يقتلني أنا وطفلي".