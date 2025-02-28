ترامب يطرد زيلينسكي من البيت الأبيض

ترامب يطرد زيلينسكي من البيت الأبيضأفادت تقارير إعلامية الليلة بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طلب من نظيره الاوكراني فلاديمير زيلينسكي مغادرة البيت الابيض، إثر اندلاع مشادة كلامية و تلاسن حاد بينهما اليوم.

ونقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عن مسؤولين في البيت الأبيض أن زيلنسكي لم يغادر البيت الأبيض لأنه أراد ذلك "بل لأن ترامب طرده".

من جانبها أشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن ترامب "طرد" زيلينسكي من البيت الأبيض.

وغادر فلاديمير زيلينسكي البيت الأبيض بعد إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا لهما.

وذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن توقيع اتفاقية المعادن الأرضية النادرة بين واشنطن وكييف تم إلغاؤها بعد المشادة الكلامية بين ترامب وزيلينسكي.

يذكر أن لقطات أظهرت لحظة حدوث تلاسن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس مع فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض وسط حالة ذهول بين الحاضرين.

وتحول المؤتمر الصحفي الذي وصف بـ"الحاسم" بين دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي إلى مواجهة متوترة حيث أتهم الرئيس الأمريكي كييف بـ "المقامرة بالحرب العالمية الثالثة".

وهاجم ترامب نظيره الأوكراني، ووصف تصريحاته بأنها غير محترمة، وحذره من مغبة رفض وقف إطلاق النار مع روسيا.

وخلال حديثهما للصحافة في البيت الأبيض، خيّر ترامب زيلينسكي بين توقيع اتفاق حول المعادن أو انسحاب واشنطن من دعم كييف.