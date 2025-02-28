ترامب يطرد زيلينسكي من البيت الأبيض
أفادت تقارير إعلامية الليلة بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طلب من نظيره الاوكراني فلاديمير زيلينسكي مغادرة البيت الابيض، إثر اندلاع مشادة كلامية و تلاسن حاد بينهما اليوم.
ونقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عن مسؤولين في البيت الأبيض أن زيلنسكي لم يغادر البيت الأبيض لأنه أراد ذلك "بل لأن ترامب طرده".
من جانبها أشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن ترامب "طرد" زيلينسكي من البيت الأبيض.
وغادر فلاديمير زيلينسكي البيت الأبيض بعد إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا لهما.
وذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن توقيع اتفاقية المعادن الأرضية النادرة بين واشنطن وكييف تم إلغاؤها بعد المشادة الكلامية بين ترامب وزيلينسكي.
يذكر أن لقطات أظهرت لحظة حدوث تلاسن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس مع فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض وسط حالة ذهول بين الحاضرين.
وتحول المؤتمر الصحفي الذي وصف بـ"الحاسم" بين دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي إلى مواجهة متوترة حيث أتهم الرئيس الأمريكي كييف بـ "المقامرة بالحرب العالمية الثالثة".
وهاجم ترامب نظيره الأوكراني، ووصف تصريحاته بأنها غير محترمة، وحذره من مغبة رفض وقف إطلاق النار مع روسيا.
وخلال حديثهما للصحافة في البيت الأبيض، خيّر ترامب زيلينسكي بين توقيع اتفاق حول المعادن أو انسحاب واشنطن من دعم كييف.
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