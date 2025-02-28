العالم اليوم - أول تصريح من ترامب وزيلينسكي بعد اللقاء.. "شهدنا قلة احترام"

انتم الان تتابعون خبر أول تصريح من ترامب وزيلينسكي بعد اللقاء.. "شهدنا قلة احترام" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 10:22 مساءً - بعد اجتماع محتدم، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن نظيره الأوكراني "ليس جاهزا" للسلام، وذلك في أول التصريحات بعد اللقاء المثير للجدل.

شهد المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، الجمعة، مواجهة كلامية "قوية" بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ماذا قال ترامب؟

عبر منصته "تروث سوشال"، عبر ترامب عن رأيه بعد اللقاء:

لقد خضنا اجتماعا مثمرا جدا في البيت الأبيض اليوم، تعلمنا الكثير من الأامور التي لم نكن لنفهمها دون خوض حوار تحت ضغط عال.

لقد توصلت بأن الرئيس زيلينسكي ليس جاهزا للسلام.

هو يشعر بأن تدخلنا في الأزمة يعطيه أفضلية في المفاوضات. لكنني لا أريد الأفضلية، أريد السلام.

لقد قلل من احترام الولايات المتحدة، من داخل المكتب البيضاوي.

بإمكانه العودة فقط عندما يكون مستعدا للسلام.

ماذا قال زيلينسكي؟

من جهته، شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة ودونالد ترامب على زيارته لواشنطن، بعد جدال حاد مع الرئيس الأميركي في البيت الأبيض، مؤكدا أنه "يعمل" من أجل "سلام عادل ودائم" في أوكرانيا.

وكتب في منشور على موقع إكس: "شكرا أميركا، شكرا على الدعم، شكرا على هذه الزيارة. شكرا للرئيس والكونغرس والشعب الأميركي".

وأضاف "أوكرانيا بحاجة إلى سلام عادل ودائم ونحن نعمل على ذلك".