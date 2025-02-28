العالم اليوم - صراحة ترامب وشجاعة زيلينسكي.. تفاصيل "المواجهة التاريخية"

انتم الان تتابعون خبر صراحة ترامب وشجاعة زيلينسكي.. تفاصيل "المواجهة التاريخية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 10:22 مساءً - شهد المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، الجمعة، مواجهة وصفت بـ"التاريخية"، بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، انتهت بمغادرة الأخير بشكل مبكر بعد تصاعد التوتر بين الطرفين.

وبدأت المواجهة عندما كان الرئيسان يتحدثان أمام وسائل الإعلام، قبل أن تتصاعد لهجتهما بشكل ملحوظ. وكان ترامب ونائبه جيه دي فانس يتبادلان الحديث مع زيلينسكي، قبل أن يتهم فانس الرئيس الأوكراني بالقيام بجولات دعائية. وردّ زيلينسكي بدعوة فانس لزيارة أوكرانيا، الأمر الذي لم يلقَ ترحيبا من الأخير.

بدوره، صعّد ترامب من حدة خطابه قائلا: "أنت تقامر بإشعال حرب عالمية ثالثة.. إما أن تبرم اتفاقا أو أننا سنبتعد"، مضيفا: "أنت لا تتصرف على الإطلاق وكأنك ممتن. هذا ليس تصرفا لطيفا".

مغادرة مبكرة

غادر الرئيس الأوكراني البيت الأبيض بشكل مبكر بعد مشادة كلامية غير مسبوقة مع نظيره الأميركي.

ورصدت عدسات المصورين زيلينسكي وهو يخرج وحيدا من البيت الأبيض دون أن يرافقه ترامب لتوديعه. ورفض الرئيس الأوكراني الحديث إلى وسائل الإعلام.

إلغاء المؤتمر الصحفي واتفاق المعادن

نتيجة لهذا التوتر، تم إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك الذي كان من المقرر أن يعقد بعد الاجتماع. كما أفاد مسؤول في البيت الأبيض بإلغاء توقيع الاتفاق الذي كان من المنتظر بين الجانبين حول استغلال موارد أوكرانيا من المعادن.

في سياق متصل، قال مسؤول أميركي كبير إن ترامب لا يستبعد توقيع الاتفاق في المستقبل، ولكن "الأمر متروك للأوكرانيين إذا كانوا مستعدين لإجراء محادثة بناءة".

ترامب يتهم زيلينسكي بـ"عدم الجدية"

بعد المواجهة، اتهم ترامب الرئيس الأوكراني بأنه "غير مستعد للسلام"، معتبرا أنه يستغل انخراط الولايات المتحدة في النزاع لتحقيق أفضلية في المفاوضات مع روسيا. وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشال": "الرئيس زيلينسكي غير مستعد للسلام في ظل انخراط أميركا لأنه يعتقد أن انخراطنا يمنحه أفضلية كبيرة".

وأضاف: "لقد أظهر عدم احترام للولايات المتحدة في مكتبها البيضاوي الغالي. يمكنه العودة عندما يكون مستعدا للسلام".

هذا ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله إن ترامب شعر "بعدم الاحترام" في "خطاب وسلوك" زيلينسكي أثناء اللقاء، وهو ما دفعه إلى اتخاذ موقف حازم ضده.

زيلينسكي يعلّق

في وقت لاحق، ذكر زيلينسكي على حسابه الرسمي في "إكس": "شكرا لأميركا، شكرا لدعمك، شكرا لهذه الزيارة. شكرا لك الرئيس ترامب. والكونغرس والشعب الأميركي".

وأضاف: "إن أوكرانيا بحاجة إلى السلام العادل والدائم، ونحن نعمل على تحقيق ذلك بالضبط".

ردود فعل روسية ودولية

المواجهة الحادة بين الرئيسين لاقت اهتماما واسعا على المستوى الدولي، خاصة من الجانب الروسي. ووصف كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، المشادة بأنها "تاريخية"، بينما اعتبر الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيدف أن ترامب "قال الحقيقة للمهرج مدمن الكوكايين"، في إشارة إلى زيلينسكي.

في المقابل، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن روسيا هي المعتدية وإن الأوكرانيين هم الشعب المعتدى عليه. وأضاف ماكرون للصحفيين في البرتغال: "علينا... احترام من يقاتلون منذ البداية".

كما قال رئيس وزراء إسبانيا: "أيها الأوكرانيون، إسبانيا تقف معكم".



بدوره، أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن الرئيس الأوكراني ومواطنيه "ليسوا لوحدهم".

