العالم اليوم - عطل عالمي يضرب واتساب

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 06:23 مساءً - تعرض تطبيق "واتساب" للتواصل الفوري، الجمعة، لعطل فني مفاجئ أوقفه عن العمل في عدة دول حول العالم.

واشتكى آلاف المستخدمين حول العالم من تعطل خدمات تطبيق "واتساب"، قائلين إنه ليس بمقدورهم إرسال رسائل أو التوصل بها.

وذكر المشتكون أن واتساب لا يعمل بالهواتف أو الحواسيب.

ولم يعلق بعد تطبيق واتساب على العطل العالمي.

ويقدر عدد مستخدمي واتساب حول العالم بحوالي ملياري مستخدم.