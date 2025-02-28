العالم اليوم - لاعب مانشستر يونايتد يعتذر عن تصرفه بعشاء "للجميع"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 06:23 مساءً - قال البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، إن الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو مهاجم الفريق سيدعو زملاءه للعشاء للاعتذار عن ما بدر عنه بعد استبداله في المواجهة التي فاز بها الفريق على إبسويتش تاون.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن طرد المدافع باتريك دروغو قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي أقيمت الأربعاء، أدى إلى خروج اللاعب الأرجنتيني الدولي صاحب الـ20 عاما كبديل ليحل محله المدافع نصير مزراوي.

وقال أموريم بعد فوز فريقه بالمباراة 3-2 إنه سيتحدث إلى غارناتشو والذي بادر بدوره للذهاب إلى المدرب صباح الخميس للحديث حول ذهابه إلى غرفة الملابس.

وأضاف: "لقد جاء إلي مكتبي في اليوم التالي وكان الأمر طريفا".

وتابع أموريم:"لقد أجريت بعض التحقيقات وقد ذهب إلى غرفة الملابس وقام بتغيير ملابسه لأنه كان مبتلا".

وأوضح: "لقد شاهد المباراة في مكان مختلف وليس على مقاعد البدلاء، وفي نهاية المباراة تواجد معنا ثم ذهب إلى منزله ولم يكن هناك أي مشكلة".

وقال المدرب البرتغالي: "لكنني أخبرته أن كل شيء مهم في مانشستر يونايتد .. لذلك سيقوم بدعوة الفريق بأكمله على العشاء وهذا كل شيء".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة.