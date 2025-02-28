العالم اليوم - دول عربية تعلن يوم السبت أول أيام شهر رمضان

انتم الان تتابعون خبر دول عربية تعلن يوم السبت أول أيام شهر رمضان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 06:23 مساءً - أعلن ديوان الرئاسة، مساء الجمعة، أن غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "أهنئ شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك وأدعو الله تعالى أن يكون شهر خير وسلام لشعوب العالم كافة. رمضان شهر الخير والرحمة والأعمال الصالحة وفرصة لتعزيز قيم الترابط الأسري والمجتمعي".