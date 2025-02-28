العالم اليوم - أول دولة تعلن ثبوت رؤية هلال شهر مضان

انتم الان تتابعون خبر أول دولة تعلن ثبوت رؤية هلال شهر مضان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 05:22 مساءً - أعلن مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفيدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي، رسمياً، أن السبت الأول من شهر مارس هو أول أيام شهر رمضان المبارك في البلاد.

ويهتم المسلمون عادة بإعلان مجلس أئمة أستراليا بحلول المناسبات الدينية، مثل شهر رمضان أو العيد، بسبب موقع دولة أستراليا الجغرافيـ حيث تقع في أقصى الكرة الأرضية شرقاً، والتي تسبق دولًا كثيرة حول العالم في التوقيت الزمني.

كما أعلنت إندونيسيا ثبوت رؤية الهلال وأن السبت أول أيام شهر رمضان المبارك.

من جانبها، أعلنت ماليزيا وسلطنة بروناي تعذر رؤية هلال شهر رمضان الكريم وأن الأحد 2 مارس هو غرة الشهر المبارك.