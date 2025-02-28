60 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم عراقيل وتنغيصات قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في محيط البلدة القديمة والمسجد.
وذكرت دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس، أن 60 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وصلاة الغائب على أرواح الشهداء.
وقال شهود عيان لوكالة أنباء "صفا" الفلسطينية، إن قوات العدو اعتقلت المرابط خير الشيمي من باب الساهرة بالقدس، واقتادته إلى مركز شرطة صلاح الدين بالمدينة.
ومنعت قوات العدو المرابطين المبعدين عن المسجد من التواجد في طريق المجاهدين بالبلدة القديمة، وأخرجتهم من المكان بالقوة خارج باب الإسباط.
كما نصبت قوات العدو الحواجز الحديدية في محيط البلدة القديمة، وأوقفت الشبان وفتشتهم ومنعتهم من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.
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