العالم اليوم - بسبب رونالدو.. النصر يرغب بمواجهة فريق إيراني على أرض محايدة

انتم الان تتابعون خبر بسبب رونالدو.. النصر يرغب بمواجهة فريق إيراني على أرض محايدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 02:26 مساءً - يرغب نادي النصر السعودي في خوض مباراته أمام استقلال طهران الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، على أرض محايدة، بسبب مخاوف تتعلق بسلامة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حسبما أفادت تقارير إخبارية، الجمعة.

وجاء في رسالة بعثها نادي النصر إلى استقلال طهران "بسبب تجربة رونالدو السيئة في طهران العام الماضي، يجب أن تجرى المباراة على أرض محايدة".

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في دور الـ16 للمسابقة القارية يوم الإثنين المقبل بالعاصمة الإيرانية طهران.

وسبق أن لعب النصر أمام نادي برسبوليس الإيراني بطهران في سبتمبر عام 2023، حيث اقتحم آلاف المشجعين فندق الفريق السعودي للاقتراب من نجمه رونالدو. واضطرت الشرطة إلى تفريق الحشود.

وذكر موقع "فارزش 3" أن مهدي تدش، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، ونادي الاستقلال رفضا طلب النصر.

ونقل الموقع الإيراني عن مسؤولي نادي الاستقلال قولهم بأنه تم اتخاذ إجراءات لضمان إقامة ممتعة لنجمي النصر ورونالدو في طهران.