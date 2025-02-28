العالم اليوم - مسؤولون إسرائيليون: الجبهة في سوريا ستكون "ثابتة"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 01:30 مساءً - كشف مسؤولون إسرائيليون كبار أن الجبهة في سوريا "ستستمر بدون تحديد مدة زمنية"، مشيرين إلى أنها ستكون "ثابتة".

ونقل موقع "i24NEWS" عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إن الجبهة في سوريا "ستستمر بدون تحديد مدة زمنية".

وأضاف المسؤولون أن الجبهة الإسرائيلية في سوريا "ستكون ثابتة حتى يدركوا أنهم لا يعبثون معنا".

يأتي ذلك فيما تشهد المنطقة الجنوبية من سوريا تصعيدا عسكريا إسرائيليا يهدف إلى إعادة رسم ملامحها، ليس فقط من منظور الردع الأمني، بل أيضا من خلال فرض واقع جديد، وفقا لما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس.

وشدد كاتس على أن تل أبيب لن تسمح بأن يتحول جنوب سوريا إلى نسخة أخرى من جنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي شنّ مؤخرا غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية في جنوب العاصمة دمشق، تزامنا مع توغل بري في ريفي القنيطرة ودرعا.

ويرى مراقبون أن إسرائيل تحاول استغلال الأوضاع في سوريا لفرض حائط أمني داخل الجنوب السوري، وسط حالة عدم الاستقرار الداخلي.