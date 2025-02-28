العالم اليوم - فيديو.. اصطياد مخلوق بحري غريب يشبه الكائنات الفضائية

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. اصطياد مخلوق بحري غريب يشبه الكائنات الفضائية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 01:30 مساءً - أثار رومان فيدورتسوف وهو صياد روسي معروف بمشاركة صور الحياة البحرية غير العادية جدلا بعد تصويره لمخلوق غريب قال البعض على مواقع التواصل الاجتماعي إنه يشبه "كائنا فضائيا".

وينشر فيدورتسوف على حسابه في منصة "‘إنستغرام" بشكل متكرر صورا لمخلوقات غريبة تعيش في أعماق البحار، وقع بعضها في شباك الصيد عن طريق الخطأ.

وقد أثار آخر صيد له مقارنات مع كائنات فضائية خيالية من فيلمي "Mars Attacks" و"Megamind".

ويظهر الفيديو كائنا بحريا رماديا جسده هلامي وملامحه غريبة.

وعلق أحد المتابعين قائلا: "هذا كائن فضائي بنسبة 100 بالمئة".

وعلى الرغم من التكهنات عبر الإنترنت، يشرح علماء الأحياء البحرية أن المظهر المنتفخ لهذا النوع من المخلوقات البحرية يرجع على الأرجح إلى تغيرات الضغط السريعة أثناء سحبها من المياه العميقة.