العالم اليوم - "باسف" الألمانية تتوقع تحسن أرباحها في 2025

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 12:28 مساءً - أعلنت شركة باسف الألمانية للصناعات الكيماوية أنها ترجح تحسنا في أرباحها بشكل طفيف خلال العام الجاري، بفضل تحسن أداء قطاعي المواد الزراعية والغذائية بالشركة.

وتوقعت الشركة الألمانية، الجمعة، أن تبلغ الأرباح، قبل احتساب الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود الخاصة، بين 8 مليار يورو (8.3مليار دولار) و8.4 مليار يورو في 2025 بعد أن بلغت العام الماضي 7.9 مليار يورو، بحسب وكالة "بلومبرغ نيوز".

وذكرت باسف أن جميع قطاعات الشركة سوف تسهم في هذه الزيادة، باستثناء قطاع المواد الكيماوية.

وسوف يتأثر قطاع البتروكيماويات بالشركة بسبب زيادة التكاليف الثابتة في المصنع الذي تقيمه باسف في الصين ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله عام 2030.

ويسعى الرئيس التنفيذي للشركة ماركوس كاميث الذي تولى مهام منصبه في أبريل الماضي إلى إعادة توجيه أنشطة الشركة لمواجهة زيادة أسعار الطاقة وتراجع الطلب العالمي لاسيما في الصين،

وباعت باسف في وقت سابق هذا الشهر وحدة الدهانات التابعة لها في البرازيل، وتدرس بيع مزيد من الوحدات ومن بينها وحدتي المواد الزراعية ومواد صناعة البطاريات.