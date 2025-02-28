العالم اليوم - شبح الرسوم الجمركية الأميركية يضغط على العملات المشفرة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 11:18 صباحاً - أدى قلق المستثمرين إزاء احتمال فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية وشيكة إلى انخفاض عملة البتكوين المشفرة وموجة بيع للعملات الحساسة للمخاطر مثل الدولار الأسترالي الجمعة، فيما تلقى الدولار دعما باعتباره ملاذا آمنا.

وقال ترامب أمس الخميس إن رسومه الجمركية المقترحة البالغة 25 بالمئة على السلع المكسيكية والكندية ستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، إلى جانب رسوم إضافية 10 بالمئة على الواردات الصينية، في تحد لتوقعات من كانوا يأملون في مد تأجيل فرض هذه الرسوم.

وزادت التحركات التي تهدف لتجنب المخاطرة خلال جلسة التداول وصارت العملات المشفرة من أكبر الخاسرين خلال اليوم مع انخفاض عملة البتكوين أكثر من خمسة بالمئة إلى 79125.53 دولار مسجلة أدنى مستوى منذ 11 نوفمبر.

كما نزلت عملة الإيثر بأكثر من خمسة بالمئة إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 13 شهرا عند 2099.37 دولار.

والعملتان المشفرتان في طريقهما إلى تسجيل أكبر انخفاض شهري منذ يونيو 2022 بعد ارتفاع كبير في أواخر العام الماضي وسط تفاؤل بأن إدارة ترامب ستدعم هذه الفئة من الأصول.

وقال جوشوا تشو الرئيس المشارك لجمعية ويب3 في هونغ كونغ لوكالة رويترز، "انخفاض البتكوين إلى ما دون 80 ألف دولار يظهر تلاشي الآراء الإيجابية حول الإدارة الصديقة للعملات المشفرة".

وأضاف "من الواضح أن البتكوين هي أصل محفوف بالمخاطر، وليست (من أصول) التحوط من التضخم أو الذهب الرقمي كما يروج لها في كثير من الأحيان".

وبشكل عام، انخفض الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 0.62105 دولار. ويتجه لخسارة أسبوعية بنحو اثنين بالمئة.

وهبط الدولار النيوزيلندي بأكثر من 0.5 بالمئة إلى 0.5599 دولار، ويتجه للانخفاض 1.9 بالمئة خلال الأسبوع.

ونزل اليورو إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.0380 دولار، ويتجه أيضا إلى انخفاض أسبوعي بنسبة 0.6 بالمئة، مما يعني أن مكاسبه الشهرية ستكون 0.35 بالمئة فقط.

واستقر الدولار مقابل اليوان عند 7.2846 بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 7.2914 في وقت سابق من الجلسة.

ووصل الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 107.42 مقابل سلة من العملات، بعدما ارتفع 0.8 بالمئة أمس الخميس.

لكن مؤشر الدولار لا يزال في طريقه لتسجيل خسارة شهرية بأكثر من واحد بالمئة، وهي الأسوأ منذ أغسطس، مع تعرضه لضغوط هبوطية وسط مخاوف بشأن متانة أكبر اقتصاد في العالم.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.17 بالمئة إلى 1.2580 دولار، لكنه يتجه لإنهاءالشهر بمكاسب تزيد عن 1.6 بالمئة ليسجل أفضل أداء له في خمسة أشهر، بحسب بيانات وكالة رويترز.