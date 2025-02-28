العالم اليوم - الضفة الغربية.. تعزيزات عسكرية وحصار في طولكرم ونور شمس

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 10:21 صباحاً - تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ عملياتها في مدينة طولكرم ومخيمها بالضفة الغربية لـ33 يوما على التوالي، وفي مخيم نور شمس لليوم الـ20، وذلك وسط تعزيزات عسكرية وحصار مطبق على كلا المُخيمين في طولكرم ونور شمس.

وأرسلت إسرائيل، الجمعة، تعزيزات عسكرية إلى طولكرم، وسط تشديد إجراءات الأمن قبل حلول شهر رمضان.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية فقد أسفرت هذه العمليات منذ بدئها عن مقتل عشرات الفلسطينيين وتهجير ما لا يقل عن 40 ألفا من مخيمي طولكرم ونور شمس.

وفي شمالي الضفة أيضا، اقتحمت قوات إسرائيلية مدينتي نابلس وسلفيت، كما شملت الاقتحامات بلدتي قبلان ويتما جنوب نابلس، وفقا لمصادر فلسطينية.

وخلفت العمليات الإسرائيلية ودمارا كبيرا غير مسبوق في الطرق والأحياء السكنية بفعل المداهمات وتجريف الطرقات والمنازل في حين يواجه السكان الباقون صعوبات في الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية العاجلة.

ومنذ 21 يناير الماضي، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية، التي أطلق عليها اسم "السور الحديدي"، في مدن ومخيمات الفلسطينيين شمالي الضفة، وخاصة في جنين وطولكرم وطوباس، مخلفا أكثر من 65 قتيلا وفق وزارة الصحة الفلسطينية.