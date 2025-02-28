العالم اليوم - الأزمة تتفاقم.. اليابان تسجل أدنى عدد مواليد منذ 125 عاما

انتم الان تتابعون خبر الأزمة تتفاقم.. اليابان تسجل أدنى عدد مواليد منذ 125 عاما من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 10:21 صباحاً - أظهرت بيانات وزارة الصحة اليابانية الخميس انخفاض عدد المواليد خلال العام الماضي للعام التاسع على التوالي لتصل لمستوى قياسي منخفض.

ويشير الانكماش الأسرع من المتوقع إلى أن إجراءات الحكومة لم تكن فعالة في مواجهة تعداد السكان المتناقص والمتزايد في الشيخوخة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن 720 ألفا و998 رضيع ولدوا في اليابان خلال عام 2024 بانخفاض بنسبة 5 بالمئة مقارنة بعام 2023. يعد هذا أدنى عدد مواليد تسجله اليابان منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1899.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي للصحفيين " نعتقد أنه لم يتم السيطرة بفعالية على تراجع معدل المواليد"، مضيفا أن الحكومة سوف تسعى باستمرار نحو توسيع برامج رعاية الأطفال ودعم الأسر التي لديها أطفال، مع تعزيز زيادة المرتبات ودعم جهود زيادة معدلات الزواج.