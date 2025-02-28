العالم اليوم - حادثة طبية غريبة في مصر.. استخراج 13 عملة معدنية من معدة طفل

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 05:22 صباحاً - أعلن مديرعام مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة بمحافظة الدقهلية شمال مصر، استخراج عدد من العملات المعدنية من معدة طفل دون تعرضه لأي مضاعفات.

وقال أشرف الشرقاوي، مدير عام مستشفى الأطفال الجامعي، في منشور على حسابه في "فيسبوك": "تمكن الفريق الطبي بوحدة الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى الأطفال جامعة المنصورة من استخراج عدد (13 جنيه) من معدة طفل يبلغ من العمر 15 عاما".

وأوضح الشرقاوي أن الطفل حضر إلى المستشفى وهو يعاني من ألم اثناء البلع.

وأضاف: "تم عمل أشعة على الصدر، أوضحت وجود عملة معدنية فى المريء".

وتابع: "بعرض الحالة على رئيس وحدة الجهاز الهضمي، كان القرار عمل منظار لاستخراج العملة المعدنية لوجودها في المريء".

وفوجئ الأطباء وهم يقومون بذلك بوجود عدد كبير من الجنيهات في معدة الطفل، بلغ عددها 13.

وتمكن الفريق الطبي عن طريق المنظار من استخراج كل العملات دون حدوث أي مضاعفات لدى الطفل.