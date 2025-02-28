الكوليرا تقتل 70 شخصاً في الخرطوم
أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم عن وفاة 70 شخصًا على الأقل بولاية النيل الأبيض جنوب العاصمة الخرطوم خلال أسبوع بسبب الكوليرا وإصابة أكثر من 2200 آخرين معظمهم من الأطفال.
ويأتي تفشي الكوليرا في ولاية النيل الأبيض في أعقاب غارة بمسيّرة على محطة "أم دباكر" لتوليد الكهرباء جنوب الخرطوم، مما أدى إلى انقطاع مياه الشرب عن كوستي، عاصمة الولاية.
ويتزامن هذا التطور في الوقت الذي يواجه فيه النظام الصحي السوداني شللا بسبب الحرب الأهلية التي خلفت آلاف القتلى وشردت أكثر من 12 مليون شخص منذ أبريل 2023.
وأعلنت المنظمة الإنسانية في بيان أن أكثر من 2200 شخص بينهم أطفال يواجهون حاليا وباء الكوليرا الفتّاك في مدينة كوستي.
وقالت المنظمة إن وزارة الصحة أبلغت عن أكثر من 2243 حالة إصابة بالكوليرا - بمعدل 400 حالة يوميًا - في كوستي مع ما لا يقل عن 70 حالة وفاة مؤكدة بسبب المرض بين 20 و26 فبراير الجاري.
من جهة أخرى قال محمد عبد اللطيف مدير المنظمة الإنسانية في السودان، إن مئات الأطفال معرضون للخطر في ولاية النيل الأبيض.
وسجّل السودان أكثر من 55 ألف حالة إصابة بالكوليرا وأكثر من 1400 حالة وفاة منذ إعلان تفشي الوباء في أغسطس 2024 بحسب بيان نشرته وزارة الصحة السودانية الثلاثاء الماضي.
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