العالم اليوم - السيسي وميلوني يبحثان الأوضاع في غزة وملف الهجرة غير الشرعية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 01:21 صباحاً - قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يوم الخميس بحثا خلاله الأوضاع في غزة وملف الهجرة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الاتصال بين السيسي وميلوني "شهد تبادلا للآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية عن حرصها على الاستماع إلى رؤية الرئيس بشأن الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، فضلا عن إنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية لحماية أهالي القطاع من المأساة الإنسانية التي يواجهونها".

وأضاف: "في هذا السياق، تم التأكيد على أهمية سرعة بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية، وقيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني ودعم جهوده لإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأشار إلى أن السيسي وميلوني أكدا خلال الاتصال على "الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وقطاع الطاقة، بما يتماشى مع تطلعات الشعبين الصديقين".

وأوضح المتحدث أن الاتصال تناول أيضا "التأكيد على ضرورة تكثيف التعاون الثنائي في مجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث أشادت رئيسة الوزراء الإيطالية بالجهود التي تبذلها مصر في هذا الصدد، والتي ترتب عليها عدم خروج أية مراكب تحمل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ عام 2016، مشيرة الى أن تلك الجهود المصرية محل تقدير من الدول الأوروبية".