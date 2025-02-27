أكثر من 250 ألفا يوقعون عريضة لتجريد ماسك من جنسيته الكندية

أوتاوا ـ ا.ف.ب: وصل عدد الأشخاص الذين وقعوا على عريضة تطالب بسحب الجنسية الكندية من إيلون ماسك بسبب جهوده المزعومة «لمحو» سيادة كندا إلى 250 ألفا.
وولد أغنى رجل في العالم لعائلة ثرية من جنوب إفريقيا في بريتوريا قبل أن يهاجر إلى كندا ويحصل على جنسيتها من خلال والدته ماي ماسك التي تنحدر من مقاطعة ساسكاتشيوان.
وتقول العريضة التي فُتحت للتوقيعات في 20 فبراير، إنّ ماسك «انخرط في أنشطة تتعارض مع المصلحة الوطنية لكندا».
كما تتهم العريضة ماسك، وهو أيضا مواطن أميركي ومستشار للرئيس دونالد ترامب، بأنه أصبح «عضوا في حكومة أجنبية تحاول محو السيادة الكندية».
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