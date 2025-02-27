العالم اليوم - على يد ترامب.. البيت الأبيض يكشف سبب "الكدمة الزرقاء"

انتم الان تتابعون خبر على يد ترامب.. البيت الأبيض يكشف سبب "الكدمة الزرقاء" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 08:18 مساءً - فسر البيت الأبيض سبب ظهور كدمة غريبة على يد الرئيس دونالد ترامب خلال لقائه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفات: "الرئيس ترامب لديه كدمات على يده لأنه يعمل باستمرار ويصافح طوال اليوم كل يوم".

وبحسب وصور وكالات الأنباء، عانى ترامب من كدمات أو احمرار واضح في يده اليمنى في مناسبتين أخريين على الأقل، في أغسطس ونوفمبر من العام الماضي.

كما لاحظت وسائل إعلام مختلفة كدمات على ظهر يد ترامب اليمنى في عام 2024.

ونقلت مجلة تايم عن ترامب قوله عندما سُئل عن ذلك في مقال نُشر في ديسمبر 2024: "إنها نتيجة مصافحة الآلاف من الناس".