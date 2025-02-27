العالم اليوم - رئيس إقليم كردستان العراق يرحب برسالة أوجلان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 07:21 مساءً - رحّب رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، الخميس، بالرسالة التي وجّهها عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكوردستاني المسجون، والتي دعا فيها الحزب إلى حل نفسه والتخلي عن السلاح.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان عبر منصة إكس: "نرحب بحرارة برسالة السيد أوجلان ودعوته لحزب العمال الكردستاني إلى حل نفسه وإلقاء سلاحه".

وأضاف بارزاني: "نأمل أن يلتزم حزب العمال الكردستاني بهذه الرسالة وتنفيذها، ونأمل أن تمهّد هذه الدعوة الطريق لتحقيق السلام والحلول السلمية".

وأضاف رئيس الإقليم: "لا شك أن العصر الحالي هو عصر النضال السلمي والمدني والديمقراطي، والذي يمكن من خلاله تحقيق نتائج وإنجازات أفضل، وليس عبر السلاح والعنف".

إعلان أوجلان

وكان زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان قد دعا جماعته، الخميس، إلى إلقاء سلاحها وحل نفسها في رسالة قرأها حزب مؤيد للأكراد في تركيا.

ونُقل عن أوجلان قوله: "اعقدوا مؤتمركم واتخذوا قرارا. يجب على جميع المجموعات إلقاء أسلحتها ويجب على حزب العمال الكردستاني حل نفسه".

وفي رسالة تم الكشف عنها خلال مؤتمر حزب الديمقراطية والمساواة الشعبية التركي، أكد أوجلان أنه يتحمل المسؤولية التاريخية عن هذه الدعوة.

ونُقل عن أوجلان قوله "اعقدوا مؤتمركم واتخذوا قرارا.. يجب على جميع المجموعات إلقاء أسلحتها ويجب على حزب العمال الكردستاني حل نفسه".