10 إصابات جراء عملية دهس في حيفا

10 إصابات جراء عملية دهس في حيفاأصيب عدد من المستوطنين الإسرائيليين في عملية دهس عصر اليوم، في حيفا شمالي فلسطين المحتلة.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأن «هناك شكوكاً بأنه هجوم إرهابي»، مشيرةً إلى أنها «تمكنت من اعتراض مركبة مشبوهة وألقت القبض على المشتبه به، الذي من الممكن أن يكون مسؤولاً عن عملية الدهس».

وفي هذا السياق، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن المنفذ فلسطيني عمره 24 عاماً، ويحمل الجنسية الإسرائيلية.

وفي العملية التي وقعت عند طريق برديس حنا - كركور شمال شرق الخضيرة، أصيب 10 أشخاص، بينهم واحد إصابته حرجة و4 إصاباتهم بين متوسطة وخطيرة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بأن منفذ العملية «دهس مجموعة أشخاص وصدم مركبة شرطة ثمّ ترجل وطعن رجلي شرطة».

«ردٌّ طبيعي بطولي»

في المقابل، اعتبرت حركة حماس أن «عملية الدهس والطعن قرب الخضيرة تؤكد أن ضربات المقاومة متواصلة رغم إرهاب الاحتلال وإجراءاته الأمنية المشدّدة، وهذه العملية ردّ طبيعي بطولي على عدوان الاحتلال وجرائمه في كل مكان».

ورأت الحركة، في بيان، أن «العملية تمثل رسالة لحكومة الاحتلال المتطرفة ووزرائها، بأن في الضفة والداخل المحتل وكل أرض فلسطين مقاومون أبطال وثوار أحرار لن يفرطوا بحقهم، وأن المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال عن كامل أرضنا».

ودعت الحركة الشعب الفلسطيني إلى «مزيد من الثبات والتصدي وتصعيد المقاومة، ولإشعال حالة الاشتباك عبر العمليات الموجعة داخل أرضنا المحتلة، وإفقاد المحتل ومستوطنيه الأمن والأمان حتى التحرير والعودة».