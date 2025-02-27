مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس، بحماية من قوات الاحتلال.
وبحسب مصادر محلية، فإن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية وطقوسا تلمودية.
وتتزامن اقتحامات المستوطنين مع دعوات وتوصيات "أمنية إسرائيلية" بتشديد الإجراءات على دخول المصلين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.
من جهة أخرى، تتواصل الدعوات لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى، لإفشال كل مخططات التهويد.
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