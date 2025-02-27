العالم اليوم - قبل رمضان.. الملك تشارلز يزور مطعما سوريا بشكل مفاجئ

انتم الان تتابعون خبر قبل رمضان.. الملك تشارلز يزور مطعما سوريا بشكل مفاجئ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 06:24 مساءً - في خطوة مفاجئة، زار الملك تشارلز، الأربعاء، الطاهي السوري عماد الأرنب في مطعمه "مطبخ عماد السوري" (Imad’s Syrian Kitchen)» الواقع في منطقة سوهو بوسط لندن، قبل أيام من قدوم شهر رمضان الفضيل.

وعلى الصفحة الرسمية للعائلة البريطانية المالكة، نشر فيديو لقاء الملك تشارلز بالأرنب في مطعمه.

وجاءت زيارة الملك إلى المطعم بعد لقاء سابق جمعه بعماد الأرنب، حيث لبّى الأخير دعوة لزيارة قصر باكنغهام في نوفمبر 2023 تقديرا له على جهوده التي يبذلها في سبيل الأعمال الخيرية ومساعدة اللاجئين ومساهمته في المجتمع البريطاني، خاصة أنه جاء إلى البلاد في عام 2015 لاجئا، ليصبح بعدها مالكا لمطعم معروف في وسط لندن.

وأكد الأرنب أنه تفاجأ بزيارة الملك تشارلز، بسبب العوائق الأمنية لترتيب زيارة كهذه، خاصة أن مطعمه يقع في طابق علوي في مبنى صغير وسط لندن.

والتقى الملك تشارلز وزوجته بعائلة الأرنب، حيث كانت زوجته وبناته على رأس الحاضرين، وكذلك عدد من الشخيات السورية الفاعلة في بريطانيا في مجالات عدة، ومن بينهم المخرجة وعد الخطيب التي حازت على جائزة "البافتا" لعام 2020 عن فيلمها الوثائقي الحربي "من أجل سما".

وقدّم الشيف الأرنب نسخة من كتابه الذي يحمل اسم مطعمه للملك الذي كان سعيدا للغاية بتلقيه تلك الهدية التي حملت توقيع الأرنب مع رسالة له بالعربية، وعلق الملك هنا بالقول: "يبدو اسمي جميلا وهو مخطوط بالحرف العربي".