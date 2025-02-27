العالم اليوم - عبد العاطي للافروف: مصر تدعم وحدة وسيادة سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 04:24 مساءً - أفادت الخارجية المصرية، الخميس، بأن وزير الخارجية بدر عبد العاطي ناقش هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وتابعت: "تبادل عبد العاطي ولافروف الرؤى إزاء التطورات في قطاع غزة، كما استعرضا التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية التي تستضيفها القاهرة يوم 4 مارس المقبل".

ولفتت الخارجية إلى أن عبد العاطي استعرض خلال اتصاله مع لافروف جهود مصر الرامية لضمان تثبيت واستدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كما تناول الاتصال الخطة التي يتم بلورتها لإعادة الإعمار في غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

وشدد عبد العاطي على رفض مصر لتهجير الفلسطينيين وضرورة التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية.

وأكد عبد العاطي خلال اتصاله مع لافروف موقف مصر الداعم للدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.