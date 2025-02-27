ترامب: زيلينسكي يرغب فـي زيارة واشنطن غدا

واشنطن ـ وكالات: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرغب في زيارة واشنطن يوم غد الجمعة.

وأضاف ترامب خلال حديث للصحفيين في البيت الأبيض «سمعت أنه قادم يوم الجمعة، بالتأكيد لا مانع لدي، إذا كان يرغب في ذلك».

ومن المتوقع أن يكون أحد الموضوعات الرئيسية للنقاش هو الاتفاق المتعلق بمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى الموارد المعدنية في أوكرانيا، بما في ذلك المعادن النادرة.

وأشار ترامب إلى أن الاتفاق خضع للتفاوض لأسابيع، وأن زيلينسكي يرغب في توقيع الوثيقة معه شخصيا، لكنه لم يكشف عن تفاصيل الاتفاق المحتمل.

وكانت تقارير إعلامية سابقة أشارت إلى أن كييف وواشنطن توصلتا بالفعل إلى اتفاق إطاري بشأن هذه المسألة.

يأتي ذلك فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 128 مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية مختلفة وشبه جزيرة القرم، في واحدة من أكبر الهجمات المماثلة التي تستهدف روسيا منذ بداية الحرب.

وكثفت كييف هجماتها الجوية على منشآت الطاقة والمنشآت العسكرية على الأراضي الروسية في الأشهر الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن قوات الدفاع الجوي «اعترضت ودمرت 128 مسيّرة أوكرانية مساء أمس الاول بما فيها 83 فوق منطقة كراسنودار (جنوب غرب) و30 فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014.