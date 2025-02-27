العالم اليوم - حماس تحذر من تصريحات كاتس بشأن "محور فيلادلفيا"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 03:28 مساءً - حذرت حركة حماس من أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن إبقاء المنطقة الحدودية بين غزة ومصر "منطقة عازلة"، يعتبر انتهاكا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولة لاختلاق الذرائع لتعطيله وإفشاله.

وقالت حماس في بيان الخميس: "ادعاءات كاتس بأننا خططنا لمهاجمة جنود ومستوطنات خلال وقف إطلاق النار هي تصريحات تضليلية وليس لها أساس من الصحة، ومحاولة إسرائيلية للتنصل من التزاماتها".

وأكدت حماس "التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار بكل حيثياته وبنوده واستعدادنا للدخول في المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاتفاق".

كما شددت حماس على أهمية قيام الوسطاء والمجتمع الدولي وكافة الأطراف ذات العلاقة "بالتحرك الفوري والجاد لإلزام الاحتلال التقيد باستحقاقات وبنود الاتفاق، والعمل على منع بنيامين نتنياهو وحكومته المجرمة من تعطيله وإفشاله".

وأجرى وزير الدفاع الاسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأربعاء، زيارة إلى محور فيلاديلفيا الذي يفصل قطاع غزة عن مصر.

وقال كاتس: "السيطرة الأمنية في غزة ستبقى بيد الجيش لن يكون هنا حماس تحكم ولن تكون هنا حماس عسكرية".

وتابع خلال زيارته للمحور الحدودي: "أيضا في غزة سنضمن وجود منطقة عازلة ومواقع سيطرة، ومع كل هذا سنسعى لإطلاق سراح المخطوفين والانتصار على حماس".

وسبق أن عبرت إسرائيل عن مخاوف من أن تتمكن حركة حماس من تهريب الأسلحة والإمدادات من مصر إلى غزة عبر أنفاق إذا انسحبت قواتها من محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر، مما يسمح للحركة بإعادة التسلح وتهديد إسرائيل مرة أخرى.