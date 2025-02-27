العالم اليوم - 3.2 مليار دولار أرباح شركة سويس ري لإعادة التأمين خلال 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 12:24 مساءً - حقتت شركة "سويس ري" ارتفاعا في أرباحها خلال العام المالي 2024 بنسبة 3.2 بالمئة، حيث بلغ صافي الدخل خلال العام الماضي نحو 3.24 مليار دولار، مقارنة بـ 3.14 مليار دولار خلال عام 2023.

وأوضحت الشركة في بيان نشر الخميس، أن الزيادة ترجع إلى نمو إيرادات التأمين. وبلغت عائدات التأمين 45.6 مليار دولار مقارنة بـ 43.9 مليار دولار خلال عام 2023. وبلغ صافي الدخل 1.1 مليار دولار خلال الربع الرابع. وتواصل الشركة توقعها بأن يتجاوز صافي الدخل 4.4 مليار دولار خلال العام المالي 2025. وتقدر سويس ري أن تبلغ المطالبات الأولية جراء حرائق الغابات التي ضربت لوس انجليس أقل من 700 مليون دولار، مما سوف يؤثر على نتائج المجموعة خلال الربع الأول من عام 2025.

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