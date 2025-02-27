العالم اليوم - أدنوك توقع اتفاقية توريد غاز طبيعي مسال مع أوساكا اليابانية

انتم الان تتابعون خبر أدنوك توقع اتفاقية توريد غاز طبيعي مسال مع أوساكا اليابانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 11:17 صباحاً - وقعت "أدنوك" الإماراتية اتفاقية بيع وشراء لتوريد كمية تصل إلى 0.8 مليون طن متري سنوياً من الغاز من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات مع شركة "أوساكا" اليابانية، إحدى أكبر شركات المرافق العامة في اليابان.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن اتفاقية البنود الرئيسية التي تم توقيعها سابقاً قد تحولت إلى اتفاقية ملزمة وذلك بموجب هذه الاتفاقية التي تمتد لمدة 15 عاماً، وهي أول اتفاقية طويلة الأمد لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال يتم التوقيع عليها بين الطرفين.

وبحسب البيان، سيتم توفير الغاز الطبيعي المسال بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لـ "أدنوك"، الذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي والمتوقع أن تبدأ عمليات تشغيله التجاري في عام 2028. وتعد هذه رابع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس، وهي تمثل تقدماً كبيراً في تنفيذ استراتيجية "أدنوك" للتوسع في مجال إنتاج الغاز الطبيعي المسال على المستوى الدولي، مما يُرسخ مكانتها كمورّد دولي رائد للغاز الطبيعي منخفض الانبعاثات.

وتم حتى الآن الالتزام ببيع أكثر من 8 ملايين طن متري سنوياً من السعة الإنتاجية لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال البالغة 9.6 طن متري سنوياً لعملاء دوليين في آسيا وأوروبا بموجب اتفاقيات طويلة الأمد.

وبهذه المناسبة، قال راشد خلفان المزروعي، نائب رئيس أول للتسويق في "أدنوك للغاز": "تؤكد هذه الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم مع شركة أوساكا غاز علاقات الشراكة الراسخة والممتدة في مجال الطاقة مع عملاء الشركة في اليابان، كما تدعم استراتيجية الشركة لتوسعة حضورها على المستوى العالمي في مجال إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وستستمر ’أدنوك‘ من خلال من خلال مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال عالمي المستوى في توفير المزيد من الغاز منخفض الانبعاثات للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتنامي على هذا المورد الحيوي لتزويد المنازل والقطاع الصناعي بالوقود".

ووفقاً للاتفاقية، سيتم شحن الغاز الطبيعي المسال إلى موانئ "أوساكا غاز" والشركة الفرعية التابعة لها "أوساكا غاز لإمدادات الطاقة والتجارة بي تي إي" (OGEST) التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها.

من جانبه، قال كيجي تاكيموري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أوساكا غاز": "يعود تاريخ العلاقات بين الإمارات واليابان إلى عام 1970، والذي شهد مشاركة الإمارات في معرض "إكسبو70" الذي استضافته مدينة أوساكا. وفي هذا العام الذي تستضيف فيه مدينة أوساكا مرة أخرى هذا الحدث الدولي، يسعدنا أن نعلن عن حدث تاريخي يتمثل في توقيع اتفاقية طويلة الأمد لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال مع أدنوك، المزود الموثوق لهذا المورّد الحيوي، حيث ستساهم هذه الاتفاقية الجديدة في ضمان إمدادات طاقة مستقرة لعملائنا".

وسيكون مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال أول منشأة تصدير للغاز الطبيعي المسال من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعمل بالكهرباء المُنتجة من مصادر الطاقة النظيفة، ما يجعلها واحدةً من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال في العالم من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية. وسيستفيد المشروع من أدوات الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات لتعزيز معايير السلامة وخفض الانبعاثات ورفع الكفاءة.

وأعلنت "أدنوك للغاز" في نوفمبر 2024، نيتها الاستحواذ على حصة "أدنوك" البالغة 60 بالمئة في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال بسعر التكلفة والمقدر بحوالي 18 مليار درهم (5 مليارات دولار) وذلك في النصف الثاني من عام 2028. وبمجرد اكتمال العمل فيه، سيتكون المشروع عند تشغيله من خطين لتسييل الغاز الطبيعي المسال تبلغ سعة كل منها 4.8 مليون طن متري سنوياً وبسعة إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن متري سنوياً، وسيساهم في زيادة السعة الإنتاجية الحالية لشركة "أدنوك للغاز" من الغاز الطبيعي المسال إلى حوالي 15 مليون طن متري سنوياً.

يذكر أن "أدنوك" أعلنت في فبراير 2025، استكمالها بنجاح "طرح مسوّق" لـحوالي 3.1 مليار سهم عادي مخصص للمؤسسات الاستثمارية من أسهم شركة "أدنوك للغاز"، وذلك في إطار استراتيجيتها لتعزيز السيولة وتنويع قاعدة المساهمين في "أدنوك للغاز".

وساهمت هذه الخطوة في زيادة أعداد الأسهم الحرة للشركة وتوفير مساراً نحو توسيع نطاق إدراجها ليشمل كلاً من مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة" (MSCI)، و"مؤشر بورصة فاينانشال تايمز للأوراق المالية" (FTSE).