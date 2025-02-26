الرئيس الأوكرانى يرفض سداد أى أموال لأمريكا: مش هدفع حتى لو 10...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 07:29 مساءً - كشف الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى عن فحوى اتفاق إطارى بين بلاده والولايات المتحدة بشأن استغلال المعادن النادرة الأوكرانية، وذلك قبل زيارته المتوقعة لواشنطن، مبيّنا أن النص يتضمن إشارة إلى الضمانات الأمنية التى تريدها كييف، ومتعهدا بعدم سداد أى أموال للولايات المتحدة.

وقال زيلينسكى خلال مؤتمر صحفى، فى كييف اليوم الأربعاء، "أود بشدة القيام بهذه الزيارة"، مشيرا إلى أن الموعد المبدئى لها هو بعد غد الجمعة.

وأكد أنه تم التوصل إلى اتفاق إطارى بشأن الموارد الطبيعية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا لا تتطلب مصادقة البرلمان.

وأوضح أنه "لا توجد كل الضمانات الأمنية التى تريد أوكرانيا رؤيتها، لكننى أردت أن يكون هناك على الأقل جملة واحدة بشأن الضمانات، وهذا موجود فى الاتفاق الإطاري".

وفى وقت سابق، صرح الرئيس الأميركى دونالد ترامب بأن زيلينسكى قد يزور واشنطن يوم الجمعة لتوقيع اتفاق المعادن النادرة، وكرر فى الوقت نفسه انتقاداته للإنفاق العسكرى الأمريكى فى عهد الإدارة السابقة لدعم أوكرانيا فى حربها مع روسيا.

وقال زيلينسكى إن نجاح الاتفاق الإطارى يعتمد على ترامب، وأضاف أنه سيسأله إن كان سيوقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.

وشدد الرئيس الأوكرانى على أنه لا يفكر حتى "بإعادة 10 سنتات" إلى الولايات المتحدة ضمن الاتفاق، لأن ذلك سيشكل سابقة، حسب تعبيره.

وقال إن الاتفاق "لا يشمل سداد ديون بقيمة 500 مليار دولار أو 350 مليار دولار أو 150 مليار دولار، لأننى أعتقد أن هذا غير عادل بالنسبة لنا".

وتابع قائلا "صحيح أننا ممتنون لكل ما قُدم لنا، لكن فيما يتعلق بتفاصيل الاتفاقيات المقبلة، فإننا سنتحدث بشكل واضح بشأن الضمانات الأمنية والمبالغ المالية التى تقابلها بشكل محدد".

وأضاف "إذا قال الأمريكيون إنهم سيواصلون تقديم الدعم بتخصيص 30 مليار دولار مثلا، فحينها يمكن أن نتفق على كيفية إعادتها ونفى بالتزاماتنا".

وصرح الرئيس الأوكرانى بأن الاتفاق الإطارى لا يتضمن بنودا بشأن إنشاء صندوق استثمار لإعادة الإعمار بقيمة 500 مليار دولار، وأوضح أن كييف وواشنطن ستتوصلان إلى اتفاق منفصل بشأن هذا الصندوق سيتطلب المصادقة عليه لاحقا.

ونشرت وسائل إعلام أوكرانية بنود الاتفاق الإطارى بين أوكرانيا والولايات المتحدة بعد عرضها على البرلمان.

وينص الاتفاق على إعادة استثمار جزء من عوائد استغلال المعادن النادرة فى إعادة إعمار أوكرانيا، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية.

من جهة أخرى، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الاتفاق يدعو أوكرانيا لتسليم عائداتها من الموارد الطبيعية إلى واشنطن، وأضافت أن الاتفاق "يتضمن لغة جديدة تشير إلى ضمانات أمنية".