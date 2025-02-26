العالم اليوم - ترامب: سنستعيد الأموال التي منحناها إلى أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 07:22 مساءً - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن بلاده ستوقع على اتفاق المعادن النادرة مع أوكرانيا، معلنا عن زيارة الرئيس الأوكراني لواشنطن.

وقال ترامب خلال ترأسه أول اجتماع للحكومة الأميركية بحضور إيلون ماسك، إن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، سيزور الولايات المتحدة الجمعة، وسيوقع مع واشنطن على اتفاق بشأن المعادن النادرة وأمور أخرى.

وأضاف في نفس الحديث، أن يلاده "ستستعيد أموالا دفعتها إلى أوكرانيا" خلال حربها مع روسيا.

وشدد على أن أميركا ستتوصل إلى اتفاق مع روسيا وأوكرانيا لوقف القتال.

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" قد أفادت نقلا عن مسؤولين أوكرانيين أن كييف أصبحت جاهزة الآن لتوقيع الاتفاقية الخاصة بالتطوير المشترك لمواردها المعدنية، بما في ذلك النفط والغاز.

وأوضحت أن ذلك يأتي بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن مطلبها بالحصول على الحق في تحقيق إيرادات محتملة تصل إلى 500 مليار دولار من استغلال هذه الموارد.

وتابعت أنه وعلى الرغم من غياب ضمانات أمنية صريحة في نص الاتفاق، أكد المسؤولون أنهم تفاوضوا على شروط أكثر فائدة، معتبرين الاتفاقية جزء من رؤية أوسع تهدف إلى توسيع العلاقة مع الولايات المتحدة لتعزيز آفاق أوكرانيا بعد 3 سنوات من الحرب.