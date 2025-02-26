إصابات بإطلاق نار غربي المانيا
اصيب شخصان على الأقل جراء إطلاق أعيرة نارية بالقرب من محكمة في غرب المانيا اليوم الأربعاء.
وقالت الشرطة الالمانية ، ان عدة أعيرة نارية اطلقت في شارع بالقرب من محكمة الولاية في مدينة بيليفيلد من بعد ظهر اليوم.
واضافت في بيان إنها لا تستطيع استبعاد وجود صلة بالمحاكمة التي تجري في المحكمة.
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نقلا عن مصادر في الشرطة، بأنه جرى خلال الهجوم إطلاق ثلاثة عيارات نارية، مما أسفر عن إصابة شخص بجروح خطيرة تهدد حياته.
ويُحاكم حاليا مشتبه به بتهمة القتل في وفاة الملاكم السابق بيسار نيماني قبل عام تقريبا، والذي قُتل برصاصة في بيليفيلد.
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