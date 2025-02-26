سفن حربية صينية تقترب من أستراليا وسط تدريبات بالذخيرة الحية

تايوان تقول إنها احتجزت سفينة مع طاقمها الصيني

ولينجتون ـ تايبيه ـ وكالات: قالت قوات الدفاع النيوزيلندية إن ثلاث سفن بحرية صينية، رُصدت في المياه الدولية قبالة أستراليا، اقتربت أكثر. وأوضحت أن السفن شوهدت وهي تجري تدريبات بالذخيرة الحية في المنطقة، مما تسبب في تغيير مسارات بعض الرحلات التجارية.

وأضافت أن السفن باتت الآن على بعد 218 ميلا بحريا (403 كيلومترات) من أستراليا، بعد أن كانت على مسافة 350 ميلا بحريا من الساحل يوم السبت.

وجاء في بيان لقوات الدفاع النيوزيلندية أنها تواصل مراقبة المجموعة البحرية باستخدام السفن والطائرات «بالتنسيق الوثيق مع قوات الدفاع الأسترالية».

وأثار وجود السفن قلق كل من أستراليا ونيوزيلندا، رغم تأكيدهما على أن السفن موجودة في المياه الدولية وتلتزم بالقانون الدولي.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، يوم الأحد، إن أستراليا «بالغت عمدا» بشأن التدريبات بالذخيرة الحية.

من جانب آخر قال خفر السواحل التايوانيون إنهم احتجزوا سفينة شحن مع طاقمها الصيني بعد قطع كابل اتصالات تحت الماء قبالة الجزيرة. وهذه الحادثة هي الأخيرة في سلسلة حوادث انقطاع كابلات بحرية تايوانية، أرجعت إلى أسباب طبيعية أو ألقي باللوم فيها على سفن صينية.

وأضاف خفر السواحل أن السفينة «هونغتاي» التي كانت ترفع علم توجو اعتُرضت في المنطقة واقتيدت إلى تايوان.