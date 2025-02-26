خروقات وتهديدات بغزة .. غارتان على رفح والاحتلال يواصل عدوانه بالضفة

القدس المحتلة ـ « الوطن»ـ وكالات:

تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي خروقاتها لملف وقف إطلاق النار في غزة باليوم الـ37 بالتزامن مع رفض الإفراج عن الدفعة السابعة من الاسرى الفلسطينيين.

وأكدت حركة حماس انه لا حديث عن المرحلة الثانية أو تمديد الأولى إلا بالتزام الاحتلال بما عليه من استحقاق. وأشارت إلى أن الاحتلال أوقف الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة بموافقة أميركية وعطل البروتوكول الإنساني.

وشن الطيران الحربي غارتين على رفح جنوب القطاع بداعي استهداف ارض أطلق منها صاروخ سقط داخل القطاع. واصيب اثنان إثر إلقاء قنبلة عليهم من مسيرة اسرائيلية بالقرب من مدرسة القادسية بتل السلطان غرب محافظة رفح جنوب غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة انه وصل مشافي قطاع غزة سبعة شهداء (شهيدان جديدان، وانتشال خمسة شهداء)، إضافة إلى 6 جرحى.

يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال عدوانه على شمال الضفة، مخلفا 61 شهيدا فلسطينيا في محافظات جنين، وطولكرم، وطوباس ونابلس، وفق وزارة الصحة، إلى جانب نزوح عشرات الآلاف، ودمار واسع في ممتلكات ومنازل وبنية أساسية.

بدوره، أعلن مسؤول فلسطيني أن 42 الف فلسطينيا أجبرهم الاحتلال على مغادرة منازلهم حسب ارقام الاونروا في مخيمات جنين وطولكرم وطوباس. ووفق معطيات نادي الأسير، اعتقل الاحتلال 365 فلسطينيا على الأقل من محافظتي جنين وطولكرم منذ 21 يناير الماضي.

وأخلى الجيش الإسرائيلي 3 مخيمات للاجئين بشمال الضفة من سكانها وأمر بمنع عودتهم إليها.