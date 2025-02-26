ترامب يدعو لإحياء الخطط المتعلقة بخط أنابيب كيستون إكس إل

واشنطن ـ د.ب.أ: دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإحياء الخطط المتعلقة بخط أنابيب كيستون اكس ال، الذي سيحمل النفط من كندا إلى الولايات المتحدة. وحث ترامب عبر منصته « تروث سوشيال» الشركة التي تقوم ببناء خط الأنابيب على العودة إلى أميركا.وقال « إدارة ترامب مختلفة للغاية ـ موافقات سهلة، البدء تقريبا على الفور».
وأضاف» إذا لم تكن هذه الشركة، ربما شركة خطوط أنابيب أخرى. نحن نريد بناء خط أنابيب كيستون اكس ال».
ويذكر أن خط الأنابيب، الذي تم اقتراحه أول مرة عام 2008، أثار الجدل منذ البداية. ومن شأن خط الأنابيب حمل النفط الخام من الرمال النفطية في البيرتا بكندا إلى نبراسكا في الغرب الأوسط الأميركي، حيث سيتصل بالخطوط الحالية التي تتصل بخليج المكسيك و نهر المسيسيبي.
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