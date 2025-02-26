العالم اليوم - "حسم الضمانات".. زيلينسكي يتحدث عن اتفاق المعادن ولقاء ترامب

انتم الان تتابعون خبر "حسم الضمانات".. زيلينسكي يتحدث عن اتفاق المعادن ولقاء ترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 05:16 مساءً - أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، عن أمله في زيارة واشنطن الجمعة ولقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق-إطار لاستغلال الموارد الطبيعية الأوكرانية وبحث معه مسألة المساعدات المستقبلية لبلاده.

وقال زيلينسكي للصحفيين في كييف "أود بشدّة القيام بهذه الزيارة"، مشيرا إلى أن الموعد المبدئي لزيارة واشنطن هو الجمعة، ومضيفا أنه سيسأل ترامب إن كان سيوقف المساعدات الأميركية المستقبلية لأوكرانيا.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن : "الاتفاق من الولايات المتحدة لا يتضمن 500 مليار دولار من الديون، ولا 350 مليار دولار، ولا 100 مليار دولار".

تحديد الضمانات الأمنية

وكشف زيلينسكي أن إطار الاتفاق الاقتصادي مع الولايات المتحدة جاهز، ولكن الضمانات الأمنية التي تراها كييف مهمة لم يتم حسمها بعد، كما أن التوصل لاتفاق كامل يمكن أن يتوقف على المباحثات في واشنطن الجمعة المقبلة.

واعتبر أن الاتفاق الإطاري يعد خطوة أولى نحو اتفاق شامل سوف يعرض على البرلمان الأوكراني للتصديق عليه. وأضاف أن أوكرانيا في حاجة لمعرفة موقف الولايات المتحدة من دعمها العسكري المستمر.

وأوضح أنه يتوقع إجراء محادثة حقيقية موسعة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارة لواشنطن. وقال " أريد أن أنسق مع الولايات المتحدة ".

والثلاثاء، قال ترامب إن زيلينسكي يريد أن يأتي إلى واشنطن هذا الأسبوع لتوقيع اتفاق بشأن المعادن النادرة يشكل محور مساعي كييف للفوز بدعم الولايات المتحدة المستمر لحربها مع روسيا.

وأضاف ترامب لصحفيين أن اتفاق المعادن مع أوكرانيا "هو اتفاق كبير قد تبلغ قيمته تريليون دولار".

أهم بنود الاتفاق

وتنص النسخة النهائية من الاتفاقية، على إنشاء صندوق تساهم فيه أوكرانيا بنسبة 50% من عائدات التسويق المستقبلي للموارد المعدنية المملوكة للدولة، بما في ذلك النفط والغاز والخدمات اللوجستية المصاحبة، ليستثمر في مشاريع داخل أوكرانيا.

ويستثني النص الموارد المعدنية التي تسهم بالفعل في خزينة الحكومة الأوكرانية، مما يعني أنها لن تشمل الأنشطة الحالية لشركتي "نافتوغاز" و"أوكرنافتا"، أكبر منتجي الغاز والنفط في البلاد.

ومع ذلك، يخلو الاتفاق من أي إشارة إلى ضمانات أمنية أميركية كانت كييف قد أصرت عليها مقابل الموافقة على الصفقة، كما يترك عدة مسائل حاسمة، مثل حجم حصة الولايات المتحدة في الصندوق وشروط صفقات "الملكية المشتركة"، لتُفصّل لاحقا في اتفاقيات تكميلية.

وقال مسؤول أوكراني إن الاتفاقية قد حصلت على موافقة وزراء العدل والاقتصاد والشؤون الخارجية، وأشار إلى احتمال سفر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض خلال الأسابيع المقبلة لإقامة حفل توقيع مع ترامب.