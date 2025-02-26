العالم اليوم - حماس: التبادل القادم مع إسرائيل سيتم بـ"آلية جديدة"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 05:16 مساءً - قالت حركة حماس، إن عملية التبادل القادمة للأسرى الفلسطينيين مقابل رفات رهائن إسرائيليين ستحدث "بآلية جديدة" تضمن التزام إسرائيل بالتنفيذ.

وذكرت الحركة في بيان أن موعد العملية سيعلن "في الوقت المناسب".

وقالت إنها لم تتلق أي مقترح بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار "رغم جاهزيتنا لها وحرصنا على المضي قدما فيها لإتمام كل مراحل الاتفاق".

وقال مصدر مصري مطلع الأربعاء إن الوسطاء توصلوا إلى اتفاق للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان مقررا الإفراج عنهم يوم السبت، بالتزامن مع تسليم رفات 4 رهائن إسرائيليين.

وكانت إسرائيل قد أرجأت منذ السبت إطلاق سراح أكثر من 600 أسير فلسطيني احتجاجا على ما وصفته بـ"المعاملة القاسية"، التي تعرض لها الرهائن أثناء إفراج حماس عنهم.

من جانبها، وصفت الحركة هذا التأخير بأنه "انتهاك خطير" للهدنة، مؤكدة أنه لا يمكن إجراء محادثات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق حتى يتم الإفراج عن الأسرى.

وهدد هذا الجمود بانهيار وقف إطلاق النار مع اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 6 أسابيع، مع مطلع الأسبوع المقبل.