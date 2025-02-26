العالم اليوم - مع استمرار هدنة غزة.. عودة المدارس رغم مرارة النزوح

انتم الان تتابعون خبر مع استمرار هدنة غزة.. عودة المدارس رغم مرارة النزوح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 05:16 مساءً - عادت الدراسة في قطاع غزة بعد 15 شهرا من الحرب، بشكل جزئي ومنقوص، حيث أجبر آلاف الطلبة على ترك مقاعد الدراسة والنزوح من مناطقهم السكنية، ما حرمهم من الحق في التعليم.

وحرمت الحرب نحو 600 ألفا من الطلاب الفلسطينيين من مختلف المراحل التعليمية من التعليم على مدار عام ونصف، فيما تسعى وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لاستئناف الدراسة، وتعويض الطلاب عبر منصات تعليمية مختلفة.

وعاد مئات الطلبة الفلسطينيين، مطلع الأسبوع الجاري لمقاعد الدراسة من جديد، بعد انقطاع طويل، وذلك بشكل أساسي في مناطق وسط القطاع، في حين كانت العودة للطلاب في غزة وشمالها لمراكز تعليمية مؤقتة.

ويأتي قرار العودة للدراسة في إطار مبادرة تعليمية أطلقت وزارة التعليم الفلسطينية مرحلتها الأولى نهاية العام الماضي، واختتمت في مطلع العام الجاري، والتي كانت تستهدف بشكل أساسي طلاب الثانوية العامة ممن حرموا من تقديم الامتحانات بسبب الحرب.

عودة جزئية

وقال الطالب سيف نشبت، إنه يشعر بسعادة كبيرة بالعودة للدراسة بالرغم من قلة الإمكانيات وعدم توفر البيئة الملائمة للدراسة، لافتا إلى أنه بالرغم من الصعاب التي يعيشها أهل غزة إلا أن هناك إصرار على استكمال المسيرة التعليمية.

وأوضح نشبت، لموقع "دوت الخليج"، أن الأشهر الماضية كانت صعبة عليه وعلى كثير من زملائه، وولدت مخاوف لديهم من ضياع مستقبلهم بسبب توقف الدراسة، متابعا "قرار عودة الدراسة في غزة أعاد لنا الأمل".

وأشار إلى أنه "يبذل جهدا من أجل استدراك ما فاته خلال الأشهر 15 الماضية، وللمضي قدما لاستكمال مسيرته التعليمية دون أي تأخير"، مؤكدا أنه مصمم على استكمال دراسته والالتحاق بمقاعد الدراسة الجامعية.

من جانبها، قالت نجوى شحادة، إنها "مصممة بالرغم من الظروف السيئة والوضع المزري للمدارس، وحاجتها لإعادة الترميم بعد تدمير عدد كبير منها على مواصلة الدراسة، خاصة وأن ذلك هو الحل الوحيد لتغيير الواقع الفلسطيني".

وأوضحت شحادة، لموقع "دوت الخليج"، أنها بحاجة في الوقت الحالي لتوفير الأدوات اللازمة لاستكمال الدراسة، خاصة ما يتعلق بالقرطاسية والكتب الدراسية، والأجهزة الحديثة المرتبطة بالتواصل المستمر مع المدرسين".

ولفتت إلى أن "الدراسة تعود في غزة بطريقة بدائية للغاية في ظل نقص الإمكانيات، علاوة على التأثير النفسي سواء للحرب أو للشكل التي أصبحت عليه المدارس في الوقت الراهن"، مطالبة العالم بالتحرك للحيلولة دون حرمان أبناء غزة من التعليم.

عودة المعلمين

وأكد المعلم، نعيم جمعة، إنه "لم ينقطع عن تدريس الطلاب بمبادرة ذاتية خلال أشهر الحرب في المنطقة التي نزح إليها وسط القطاع، لافتا إلى أنه كان من أوائل المدرسين الذين عادوا إلى التعليم فور إعلان الوزارة استئناف العملية التعليمية".

وأوضح جمعة، لموقع "دوت الخليج"، أنه "من الصعب استمرار المسيرة التعليمية بالشكل الحالي، وأن الدراسة تقتصر على المواد الأساسية"، مؤكدا أن غياب التدريس لمواد أخرى سيكون سببا في ضعف التحصيل العلمي.

وأضاف "فقدنا في الحرب الكثير من الزملاء والمختصين؛ لكن ذلك لم يمنعنا من استكمال العملية التعليمية"، مشددا على ضرورة أن تتحرك المؤسسات الدولية المختصة من أجل إعادة الحياة للمسيرة التعليمية في غزة.

وأشار جمعة إلى أنه يشعر بفرح شديد لعودة الدراسة وعودة بعض الطلاب لمقاعدهم؛ إلا أن استمرار الاعتماد على المراكز التعليمية لن يكون ذو جدوى خلال الفترة المقبلة، ويجب أن يقتصر على المرحلة التعويضية للفترة الماضية.

خطة فلسطينية

وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، صادق الخضور، إن "استئناف العملية التعليمية في غزة يأتي في إطار خطة للمدارس الافتراضية أطلقتها الوزارة قبل عدة أشهر".

ولفت إلى أنه مع دخول التهدئة حيز التنفيذ أجرت الوزارة مسحا شاملا لكافة مدارس القطاع.

وأوضح الخضور، لموقع "دوت الخليج"، أن "ذلك من أجل الوقوف على أوضاع المدارس وحالتها، وما يمكن أن تستأنف فيه الدراسة"، لافتا إلى أن 90 بالمئة من مدارس القطاع أصيبت بأضرار بالغة، وبعضها تحول لمراكز إيواء.

واستدرك "لكن ذلك لم يحول دون إعلان الوزارة عن استئناف العملية التعليمية صباح الأحد الماضي وفق تدخلات تشمل أولا الإبقاء على المدارس الافتراضية والتوسع في عدد المراكز التعليمية"، مبينا أن التهدئة تتيح استئناف الدراسة.

وأشار إلى أن "المراكز التعليمية تعمل بنظام الثلاث فترات لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب والتركيز يتم في الوقت الحالي على المباحث الأساسية"، متابعا "بالتوازي مع كل ذلك لدينا تواصل مع الجهات المعنية لتوفير الاحتياجات الخاصة بالطلاب".

وتابع "نواصل المساعي المتعلقة بتقديم طلاب الثانوية العامة عن العام الماضي الامتحانات إلكترونيا؛ إلا أننا نواجه مشكلة في توفير أجهزة الانترنت وأجهزة لوحية، ونحاول مع شركائنا الدوليين لإيصال هذه الأجهزة للطلاب".

وقال : "نحن بحاجة لعشرة آلاف جهاز وتبقى إشكالية إيصالها للطلبة لعقد امتحان الثانوية العامة لطلاب 2006 أما العام الحالي فهم في إطار الخطة المقبلة"، مبينًا أن هناك تفاهمات مع منصات تعليمية عربية بشأن دراسة طلاب غزة