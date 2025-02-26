العالم اليوم - إيقاف سلوت قبل مباراة نيوكاسل.. هكذا سيتواصل مع اللاعبين

انتم الان تتابعون خبر إيقاف سلوت قبل مباراة نيوكاسل.. هكذا سيتواصل مع اللاعبين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 03:24 مساءً - قبل ساعات من مباراة ليفربول المهمة أمام نيوكاسل، بالدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأربعاء، أقر الاتحاد الإنجليزي إيقاف مدرب ليفربول آرني سلوت مباراتين، من ضمنها لقاء نيوكاسل.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي الأربعاء إيقاف آرني سلوت مدرب ليفربول مباراتين بسبب الأحداث التي شهدتها قمة مرسيسايد أمام إيفرتون في وقت سابق من الشهر الجاري بينما تم تغريم الناديين.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لسلوت بعد صفارة النهاية وأقر المدرب بتهمة التصرف غير اللائق وتوجيه كلمات مسيئة للحكم ومساعده.

وقالت صحيفة "ميرور" إن سلوت سيغيب عن مباراتي نيوكاسل، الأربعاء، ومباراة ساوثهامبتون، في 8 مارس المقبل.

ونشرت صحيفة "ميرور"، القوانين التي ستفرض على سلوت، للتواصل مع اللاعبين والطاقم التدريبي، خلال مباراة نيوكاسل "الحساسة" في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز.

قوانين الإيقاف كالآتي: