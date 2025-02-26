العالم اليوم - صلاح يكشف رده على الاستفزاز في الملعب.. ونصيحة غيرت حياته

انتم الان تتابعون خبر صلاح يكشف رده على الاستفزاز في الملعب.. ونصيحة غيرت حياته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 02:22 مساءً - كشف النجم المصري محمد صلاح، عن نصيحة المدرب المخضرم أرسين فينغر، التي غيرت حياته، وأوصلته للمستوى المذهل الذي يقدمه هذا الموسم.

وفي مثابلة مع محطة "تي إن تي" البريطانية، الأربعاء، قال صلاح إنه سأل مدرب أرسنال الأسطوري السابق، أرسين فينغر، عن الطريقة المثلى كي يكون نجم الفريق مستمرا بالتسجيل والتأثير في كل مباراة.

وقال صلاح: "لقد سألت أرسين فينغر بالسابق لأنه عمل مع لاعبين مذهلين، وهو أخبرني إن اللاعبين العظماء، لا يهم أداءهم خلال المباراة. اللاعب دائما ما يظل مركزا وينتظر اللحظة الحاسمة للتسجيل. إنه دائما في اللعبة، حتى وإن كان غائبا عن التأثير خلال المباراة".

وأكد صلاح أنه وضع هذه النصيحة وبدأ بتطبيقها في المباريات.

يذكر أن صلاح سجل 30 هدفا وقدم 21 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، هذا الموسم، حتى الآن.

وحول محاولات "الاستفزاز" التي يتعرض لها صلاح، من مدافعين الفرق الأخرى، أكد أنه لا ينخرط في المهاترات.

وقال النجم المصري: "إذا حاول بعضهم [المدافعون المنافسون التحدث بشكل استفزازي، فأنا لا أحب المشاركة في الحديث".

وتابع: "فقط أقول لهم: لست بحاجة إلى الكثير، أنا فقط بحاجة إلى فرصة واحدة، فرصة واحدة فقط، وستدفعون ثمنها".