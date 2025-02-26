العالم اليوم - ويتكوف: لبنان وسوريا قد تنضمان إلى "الاتفاق الإبراهيمي"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 01:25 مساءً - وقال ويتكوف خلال فعالية نظمتها "اللجنة الأميركية اليهودية" في واشنطن، إن "التحولات السياسية في المنطقة قد تمتد لتشمل لبنان وسوريا، لافتا إلى التحديات التي تواجه القوى المرتبطة بإيران في البلدين".

وتابع المبعوث الأميركي: "لبنان يمكن أن يتحرك قريبا للانضمام إلى اتفاقات السلام، وسوريا قد تكون أيضا في الطريق نفسه، مما يشير إلى تغييرات عميقة تحدث في المنطقة".