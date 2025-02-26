العالم اليوم - "2 بوينت زيرو" الإماراتية تستهدف الإدراج في أبوظبي هذا العام

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 01:25 مساءً - قالت مريم بنت محمد المهيري، الرئيسة التنفيذية لمجموعة 2 بوينت زيرو الإماراتية، الأربعاء، إن الشركة تستهدف إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية هذا العام، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

جاء ذلك على هامش فعاليات النسخة الرابعة لـ "إنفستوبيا 2025" التي انطلقت الأربعاء تحت شعار "تسخير قوة الاستثمارات الضخمة" وتستمر على مدار يومي 26 و27 فبراير الجاري بمشاركة أكثر من 100 متحدث من قادة الحكومات والوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار وخبراء الاقتصاد وأصحاب الثروات وصناديق الاستثمار الجريء من نحو 20 دولة وبحضور أكثر من 2000 مشارك إضافة إلى ممثلين عن مجموعة من المؤسسات والمنظمات المالية والاقتصادية الدولية.

وتشغل مريم بنت محمد المهيري أيضا منصب رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة الإماراتية.

يذكر أن شركة "2 بوينت زيرو" هي شركة قابضة إماراتية حديثة العهد، تأسست في أوائل عام 2024، وتتبع للشركة العالمية القابضة، ومقرها في إمارة أبوظبي.

وتعكس 2بوينت زيرو الابتكار في عدد من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والتعدين وإدارة الموارد، والنظم الإيكولوجية الرقمية والمشفرة.

تهدف الشركة إلى أن تكون رائدة في التطوير عبر العديد من قطاعات الأعمال، من خلال رؤية تتخطى الحدود، وتكرس الشركة جهودها لنسج إرث من الابتكار والاستدامة والشمولية العالمية.

العالمية القابضة

يذكر أن الشركة العالمية القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لديها هدفٌ واضحٌ يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية ودمج الأعمال.

وتضم الشركة أكثر من 500 شركة تابعة وأكثر من 107,000 موظف، وتسعى إلى توسيع وتنويع حيازاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة الأصول، والرعاية الصحية، والعقارات والبناء، والبحرية والتجريف، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية، وإنتاج الأغذية والخدمات، والمرافق، والخدمات.

ومن خلال استراتيجيتها الأساسية لتعزيز القيمة للمساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة أوجه التآزر التشغيلي وتزيد من كفاءة التكلفة في جميع القطاعات، كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ومع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تواصل الشركة العالمية القابضة التركيز على المرونة والابتكار وإعادة تعريف السوق لنفسها وعملائها وشركائها.