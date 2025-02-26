العالم اليوم - خطة ترامب في غزة.. فيديو "ريفييرا الشرق الأوسط" يثير ضجة

انتم الان تتابعون خبر خطة ترامب في غزة.. فيديو "ريفييرا الشرق الأوسط" يثير ضجة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 12:24 مساءً - أثار مقطع فيديو نشره الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على منصة "تروث سوشيال" ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما عرض رؤية ترامب المستقبلة لقطاع غزة.

وأظهر الفيديو، الذي تم إنشاءه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لقطات توضح الدمار الذي لحق بقطاع غزة قبل أن يتحول إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" كما ذكر ترامب في خطته الخاصة بإعادة إعمار القطاع.

وظهرت في الفيديو أبراج تحمل اسم دونالد ترامب كما ظهر إيلون ماسك يتجول في شوارع غزة وهو يوزع في المال، إلى جانب لقطات لنتنياهو وترامب وهما يستجمان على شاطئ غزة بينما يظهر اسم الفندق "ترامب غزة" في الخلفية.