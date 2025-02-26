العالم اليوم - خطة ترامب في غزة.. فيديو "ريفييرا الشرق الأوسط" يثير ضجة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 12:24 مساءً - أثار مقطع فيديو نشره الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على منصة "تروث سوشيال" ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما عرض رؤية ترامب المستقبلة لقطاع غزة.
وأظهر الفيديو، الذي تم إنشاءه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لقطات توضح الدمار الذي لحق بقطاع غزة قبل أن يتحول إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" كما ذكر ترامب في خطته الخاصة بإعادة إعمار القطاع.
وظهرت في الفيديو أبراج تحمل اسم دونالد ترامب كما ظهر إيلون ماسك يتجول في شوارع غزة وهو يوزع في المال، إلى جانب لقطات لنتنياهو وترامب وهما يستجمان على شاطئ غزة بينما يظهر اسم الفندق "ترامب غزة" في الخلفية.
والثلاثاء، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على ضرورة دعم خطة ترامب المتعلقة بقطاع غزة، مشددا على أهمية تطبيقها.
وأوضح، أن الخطة تهدف إلى منح سكان قطاع غزة حرية مغادرته، مشيرا إلى أن إسرائيل تؤيد هذه المبادرة.
وفي 25 يناير الماضي، اقترح ترامب أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة وأن ترحّل سكانه إلى بلدان أخرى، خصوصا مصر والأردن، على أن تعيد بناء القطاع المدمر وتحوّله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
وخلال الأيام التالية، اقترح سيطرة الولايات المتحدة على غزة وتهجير الفلسطينيين بشكل دائم من القطاع دون الحق في العودة.
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