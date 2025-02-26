العالم اليوم - ارتفاع حصيلة قتلى تحطم الطائرة السودانية بأم درمان

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 11:28 صباحاً - قال مسؤولون سودانيون إن حصيلة القتلى بسبب تحطم طائرة عسكرية في مدينة أم درمان ارتفعت إلى 46 شخصا

وذكر بيان لوزارة الصحة: "البحث جار عن بقية الضحايا تحت الأنقاض"، مضيفة أن جهاز الإسعاف نقل مدنيين مصابين بينهم طفلان، إلى مستشفى قريب.

وأوضح الجيش السوداني في بيان مقتضب أن الطائرة من طراز أنتونوف، سقطت الثلاثاء أثناء إقلاعها من قاعدة وادي سيدنا الجوية شمال أم درمان.

وأضاف الجيش أن عسكريين ومدنيين قتلوا في الحاث.

وفي وقت سابق، أشارت وزارة الصحة السودانية إلى أن الطائرة سقطت فوق منزل مدني في منطقة كرري في مدينة أم درمان، مما يرجح أنه كان هناك أشخاص لقوا حتفهم على الأرض.

وأفادت بمقتل 19 شخصا على الأقل في تحطّم طائرة النقل العسكرية في أم درمان.