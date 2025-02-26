زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب سواحل جزيرة سولاويزي الإندونيسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 08:25 صباحاً - ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة، صباح اليوم الأربعاء، قبالة سواحل جزيرة سولاويزي الإندونيسية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات قبالة سواحل شمال مقاطعة سولاويزي، من دون أن ترد في الحال تقارير عن تسببه في خسائر بشرية أو مادية.

من جهتها، أعلنت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية أن قوة الزلزال بلغت 6 درجات، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا خطر لحدوث موجات مد عاتية (تسونامي) من جرائه.

وفي يناير 2021، أوقع زلزال بقوة 6.2 درجة أكثر من 100 قتيل في إندونيسيا، أما في 2004، ضرب زلزال بقوة 9.1 درجة ساحل جزيرة سومطرة الإندونيسية، وتسبب في حدوث موجات مد عاتية تسونامي، ما أودى بحياة 220 ألف شخص في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك حوالي 170 ألف شخص في إندونيسيا.

وتضرب الزلازل بانتظام أجزاء مختلفة من إندونيسيا، حيث تقع على حزام المحيط الهادي المعروف باسم "حلقة النار"، وتلتقي العديد من الصفائح التكتونية وتسبب نشاطًا بركانيًا وزلزاليًا متكررًا.