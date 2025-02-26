ويتكوف: قمة مع مطورين عقاريين قريبا لبحث خطة ترامب بشأن غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 08:25 صباحاً - كشف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء، أنه يجرى التحضير لعقد قمة مع مطورين عقاريين ومخططين من الشرق الأوسط قريبًا لبحث خطة إدارة ترامب بشأن مستقبل غزة.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ويتكوف، قوله إن العديد من الدول تواصلت مع الولايات المتحدة لعرض المشاركة في حل دائم لسكان قطاع غزة.

وأوضح مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط أن ما نتحدث عنه بشأن قطاع غزة ليس خطة إجلاء للفلسطينيين.

وأثار اقتراح ترامب بإعادة بناء قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد تهجير سكانه انتقادات واسعة عند طرحه للمرة الأولى في أوائل فبراير.

وفي مواجهة معارضة شديدة في الشرق الأوسط وخارجه، قال ترامب في مقابلة يوم الجمعة، إنه "لا يفرض" خطته.